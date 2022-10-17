القبض على 6 متهمين بالاعتداء على طبيب داخل مستشفى فى 6 أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على 6 متهمين بالاعتداء على طبيب داخل مستشفى خاص بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا باعتداء عدد من الأشخاص على طبيب بمستشفى في مدينة 6 أكتوبر.

وبإجراء التحريات تبين أن المستشفى استقبل مسنا مريضا في حالة صحية حرجة، وفور وصوله فارق الحياة، مما دفع عدد من الأشخاص من أقاربه للتشاجر مع الطبيب وطاقم التمريض، وأحدثوا تلفيات بغرفة الاستقبال الخاصة بالمستشفى.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.