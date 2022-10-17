الإثنين 17 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سقوط طائرة عسكرية على مبنى سكنى بمقاطعة كراسنودار الروسية

صورة من الحادث
صورة من الحادث
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نقلت وكالة "تاس" الروسية، عن شهود عيان، قولهم إن طائرة عسكرية روسية سقطت على مبنى سكني في مدينة ييسك بمقاطعة كراسنودار الروسية، وهرعت طواقم الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، فإن سبب تحطم الطائرة من طراز "سو-34" هو اشتعال أحد المحركات أثناء عملية الإقلاع، فيما تمكن الطاقم من القفز بالمظلات قبل سقوطها.

وقال شاهد عيان: "تحطمت الطائرة في مدينة ييسك.. على مبنى 20/1 السكني بشارع كومونيستيتشسكيا، وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء من جميع أنحاء المدينة، والمروحيات تحلق في الجو".

ووفقًا لأحد السكان، فإن المبنى المنكوب يتكون من تسعة طوابق.

تاس مدينة ييسك طائرة عسكرية روسية سقوط طائرة طواقم الإطفاء

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