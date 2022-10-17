سقوط طائرة عسكرية على مبنى سكنى بمقاطعة كراسنودار الروسية

نقلت وكالة "تاس" الروسية، عن شهود عيان، قولهم إن طائرة عسكرية روسية سقطت على مبنى سكني في مدينة ييسك بمقاطعة كراسنودار الروسية، وهرعت طواقم الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، فإن سبب تحطم الطائرة من طراز "سو-34" هو اشتعال أحد المحركات أثناء عملية الإقلاع، فيما تمكن الطاقم من القفز بالمظلات قبل سقوطها.

وقال شاهد عيان: "تحطمت الطائرة في مدينة ييسك.. على مبنى 20/1 السكني بشارع كومونيستيتشسكيا، وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء من جميع أنحاء المدينة، والمروحيات تحلق في الجو".

ووفقًا لأحد السكان، فإن المبنى المنكوب يتكون من تسعة طوابق.