الإثنين 17 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 8 سنوات لعامل بتهمة قتل شخص وتعاطى المواد المخدرة بسوهاج

حبس متهم
حبس متهم
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عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين   المتهم"ع.ح" عامل بالسجن 5 سنوات بتهمة قتل، المجنى عليه "ع. ح"  مستخدما سلاح ابيض "السكين" .كما عاقبته بالسجن 3 سنوات بتهمة تعاطى المخدرات بدائرة مركز سوهاج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى إبراهيم بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

بداية الواقعة عنما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج بلاغا بمقتل المجنى عليه ونقله إلى المستشفى جثة هامدة بعد إصابته بعدة طعنات نافذة بالجسد. وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية بينهما قام خلالها بطعنه بالسكين عدة طعنات متفرقة بالجسد وفارق الحياة على إثرها ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ،كما ضبط بحوزته عدد من لفافات الحشيش والمواد المخدرة التعاطى وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج عامل المستشار محمد عزت مناع رئيس مباحث مركز سوهاج المستشفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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