الإثنين 17 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

حاكموا أسرة شيرين عبدالوهاب.. مهزلة فضح المطربة الكبيرة على الهواء في «برنامج أصفر»

جريدة الدستور
ads

«من يتلحف بعائلته لا يمسّه البرد أبداً» مثل قديم حفظه أجدادنا وتناقله "أبناء الأصول" الذين علمونا الستر وحسن القول، وأن ما يحدث بالداخل لا ينقل إلى الخارج أبدا. 


كلمات على أسرة مطربة مصر الكبيرة شيرين عبدالوهاب أن يستذكروه وإن شئت قل أن يتعلّموه، فما فعلوه اليوم صادم بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ويجب محاكمتهم عليه في أسرع وقت.


إن الخروج في «برنامج أصفر» اعتاد على ترويج الفضائح، والإجهاز على سمعة مطربة تعيش فترة صعبة وأزمة شديدة في حياتها «لا هو من الأصول في شيء».


الأم التي قالت قبل أشهر معدودة إن «شيرين دي طول عمرها مشرفاني ورافعه راسي»، لم تأخذها بها شفقة وهي تشوّه سمعتها، قائلة إنها «ظلت تتعاطى مع طليقها المخدرات لأيام بل وطردت شقيقتها وتجاوزت ضدها».


الشقيق الأكبر لم يرحم ضعفها وهي «تعافر» للخروج من أزمتها، تحدث عن تأجيرها شقة مع طليقها لتعاطي المخدرات ويجب احتجازها في المستشفى.


يزعم أن موقفه «القانوني سليم» وكأن هذا كل ما يهمّه، تاركا الألسنة تنهش السيدة التي ما إن تخرج من حفرة حتى تسقط في أخرى بعفويتها الدائمة.


مشهد عجيب لأكثر من 40 دقيقة من التنكيل والمحاسبة والتشهير أمام أعين الناس صغيرهم وكبيرهم. إن أبسط الأمور التي يتوجب على أي إعلامي أن يفعلها في هذا الموقف أن يحتويه أن يوقف الإهانة، لا أن يتمادى للحصول على مشاهدات على "جثة" فنانة كبيرة، دون ذرة مهنية أو شرف.


إن التحصن وراء شعارات الحرية والرأي والرأي الآخر والتباهي بهذه الأطروحات دون العمل بها والجرأة في محاسبة الغير عليها هو الجريمة الإعلامية بعينها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«القاهرة الإخبارية» آخر عنقود منظومة الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

عودة طالبة لأسرتها بعد اختفاء 4 أشهر فى كفر شكر

حوار السفارة السويسرية.. محلل لبنانى يكشف السر وراء اجتماع الأحزاب

العثور على جثة طفل حديث الولادة ملقاة بالشارع فى بولاق الدكرور

إصابة 8 أشخاص فى حادث سير بالصحراوى الشرقى بالمنيا

انفجار حجرة عمال بمحطة قطارات الشهداء والحماية المدنية تسيطر على الحريق

حاكموا أسرة شيرين عبدالوهاب.. مهزلة فضح المطربة الكبيرة على الهواء في «برنامج أصفر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الكورة إجوان

محمد العسيري

قناة القاهرة.. الطلّة حلوة

ماجد حبته

الرئيس الصينى يتعهد ويتوعد

لواء. محسن الفحام

اطمئنى يا مصر

لواء.حمدى البطران

ذات ندوة

د. منى حلمى

أحب معرفة موعد ومكان وطريقة موتى

علي سعدة

صرخة مدينة

د.أحمد الخميسى

حماية التعليم.. تلاميذ ومدرسين

صور

مباراة فوز الأهلى على اتحاد المنستيرى فى دورى أبطال إفريقيا

لاعبو الأهلى يحيون الجمهور قبل لقاء اتحاد المنستيرى

مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تصاعد التوتر مع إسرائيل.. الأمم المتحدة تسعى لتهدئة الأوضاع فى الضفة

قنبلة موقوتة.. كيف يشكل «إيتمار بن غفير» أزمة لليمين الإسرائيلى فى الانتخابات؟

الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال متأثرًا بجراحه