الأحد 16 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقط من الطابق السادس.. مصرع طالب صيدلة فى جامعة الفيوم

جثة
جثة
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شهدت  كلية الصيدلة جامعة الفيوم حادثا أليما، حيث لقى طالب مصرعه، نتيجة سقوطه من الطابق السادس بمبنى الكلية.

تم نقل الجثة لمستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

كان قد تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود مفتاح، مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود بلاغ من جامعة الفيوم، بسقوط طالب بكلية الصيدلة، من أعلى الطابق السادس داخل بهو الكلية، ووفاته.

وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة أول الفيوم، تحت إشراف المقدم أحمد طرفاية، رئيس المباحث، إلى مبنى كلية الصيدلة بجامعة الفيوم، وتبينّ مصرع "محمد. ا" طالب بكلية الصيدلة بالفرقة الثالثة إثر سقوطه من الطابق السادس بالكلية.

وتم الطالب إلى مستشفى الفيوم الجامعي، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

الطابق السادس اللواء ثروت المحلاوي بجامعة الفيوم بكلية الصيدلة سقط من الطابق طالب صيدلة مأمور قسم شرطة

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وائل لطفي

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