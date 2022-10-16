الأحد 16 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

زيت الطعام يصيب أمًا وطفلتين بحروق فى كفرالشيخ

زيت الطعام
زيت الطعام
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أصيبت ربة منزل وطفلتان بحروق متفرقة في الجسد، نتيجة سكب زيت الطعام، أثناء إعداد الطعام، بقرية أبوعمر، بمحافظة كفرالشيخ.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام بدر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفرالشيخ، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفرالشيخ العام، يفيد بوصول ربة منزل وطفلتين مقيمات بقرية أبوعمر، التابعة لدائرة المركز، مصابات بحروق متفرقة في الجسد، نتيجة سكب زيت الطعام، حيث أثناء إعداد الطعام، من قبل ربة المنزل انسكب زيت الطعام عليها، وكانت الطفلتان بالقرب منها ليصبن بإصابات متفاوتة.

وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من سعدات عبداللطيف حمدان، 50 عامًا، مصابة بحروق متفرقة بالجسد، من الدرجة الثالثة، كما أصيبت عائشة هنداوي حسن، 5 سنوات، بحروق متفرقة بالجسد، من الدرجة الثالثة.

وأصيبت بسملة محمد حسن، 10 سنوات، بحروق متفرقة بالجسد، من الدرجة الثالثة، ويجري عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وأن المصابات يخضعن للعلاج بقسم الحروق داخل المستشفى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

ربة منزل اعداد الطعام ربة المنزل محافظة كفر الشيخ حروق متفرقة في الجسد

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