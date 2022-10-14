الجمعة 14 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب أسفل عجلات قطار فى البدرشين

ارشيفية
ارشيفية
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شهدت مدينة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، مصرع شاب دهسا أسفل عجلات القطار، حال عبوره شريط السكة الحديد.

كان اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارًا من مركز شرطة البدرشين، يفيد بمصرع شاب حال عبوره شريط السكة الحديد بقرية مزغونة بدائرة المركز.

وبالتحرى تبين أنه حال عبور شاب يدعى "م ا" شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، تصادف قدوم أحد القطارات، واصطدم به، ما أسفر عن مصرعه دهسا، أسفل عجلات القطار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البدرشين الجيزة شاب دهسا القطار

رئيس التحرير

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