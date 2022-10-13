رابط التظلم على المخالفة.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022

يهتم ملاك السيارات في مصر، بمعرفة كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2022، لتحديد مبالغ الغرامات المستحقة عليهم لا سيما بعد انتشار الشائعات عن مضاعفة قيمة المخالفات المرورية عند سدادها .

الاستعلام عن مخالفات المرور 2022

ويمكن للمواطنين الاستفادة من موقع النيابة العامة، بخدمات المرور دون الحاجة إلى الوقوف في الطوابير لإتمام الخدمات المختلفة، سواء كانت الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم السيارة أو دفعها أو التصالح الفوري أو تقديم تظلمات على المخالفات.

بوابة «الدستور» تقدم من خلال التقرير التالي خطوات استعلام مخالفات المرور برقم السيارة 2022 وطريقة تقديم التظلم..

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022

وفي السطور التالية نعرض خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة .

الدخول على الموقع من هــــــــــــــــــــــنا، والضغط على خانة خدمات المرور. اختيار خانة الاستعلامات والضغط على خانة استمرار. اختيار المطلوب سواء كان الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة. في حال اختيار الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات يجرى كتابة رقم الرخصة، ثم الضغط على خانة إجمالي المخالفات. أما في حال اختيار مخالفات رخص القيادة يجرى كتابة المطلوب سواء كان رقم الرخصة ونوع الترخيص والمحافظة ووحدة الترخيص، ثم الضغط على إجمالي المخالفات. تظهر المخالفات الموجودة على السيارة كاملة أو رخصة القيادة في حال وجودها.

طريقة التظلم على مخالفات المرور 2022

وفي حال رغبة المواطن في تقديم تظلم على مخالفات المرور، يمكن الدخول على نفس الموقع الخاص بالنيابة العامة واختيار خانة خدمات المرور.

الضغط على خانة التظلمات، واتباع الخطوات السابقة الخاصة بالاستعلام عن مخالفات المرور، وبعد أن يظهر إجمالي المخالفات يجرى الضغط على طلب تقديم تظلم. وبعدها يظهر رقم للطلب يتم الاحتفاظ به للاستعلام عن حالة الطلب من خلال خانة متابعة الطلبات على موقع النيابة العامة.

دفع الغرامات وأماكن ارتكاب المخالفات المرورية

وتقدم النيابة العامة في مصر بجانب الاستعلام عن مخالفات المرور العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى، منها دفع الغرامات والمخالفات وأماكن ارتكاب المخالفات المرورية من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

يجب اختيار الاستعلام عن مخالفات المرور.

إدخال بيانات الرخصة برقم اللوحة.

اختيار الاستعلام عن أماكن المخالفات.

إدخال الرقم القومي لمالك المركبة.

الضغط على المخالفات ونوعها والرسوم المستحقة.

تظهر أماكن ارتكاب المخالفات وقيمتها تفصيليا.

آلية سداد قيمة المخالفات المرورية

يمكن سداد قيمة المخالفات من خلال عدة طرق إلكترونية تيسيرًا على ملاك المركبات ومنها الدفع الإلكتروني فوري، ومصاري، أو من خلال المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول.