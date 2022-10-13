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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم فى مصر 13-10-2022 بالأسواق

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
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ارتفاع طفيف سجلته أسعار الدواجن اليوم حيث ارتفعت بقيمة 2 جنيه في أسعارالفراخ البيضاء، كما ارتفعت أسعار الدواجن الساسو والبلدي أيضًا.

 

وأرجع الخبراء الزيادة في أسعارها إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وإلى اقتراب فصل الشتاء الذي يتلازم مع انتشار فيروس الإنفلونزا والذي تؤدى بردوته إلى موت الكثير من الدواجن نتيجة عدم قدرة بعض المربين على التعامل مع هذه الأمراض التي تسيبها بسبب البرد وفيروس الأنفلونزا.

 

أسعار الفراخ اليوم  

 

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر 
أسعار الفراخ البيضاءكيلو33.00 جنيها34.00 جنيها
أسعار الدواجن الساسوكيلو43.00 جنيها44.00 جنيها 
أسعار الدواجن البلدي    كيلو53.00 جنيها54.00 جنيها
أسعار الدواجن أمهات أبيض  كيلو24.00 جنيها25.00 جنيها

 

 

أسعار الكتاكيت والبط 

بلغ سعر كتكوت أبيض عمر يوم من  04.50 جنيه  إلى 04.75 جنيه، وكتكوت ساسو نفس العمر من 04.00 جنيهات إلى 04.25 جنيه، وكتكوت بلدي عمر يوم من 04.00 جنيهات إلى 04.50 جنيه.

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أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

ووصل سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم من  06.50 جنيه إلى 07.50 جنيه، وكتكوت بط مسكوفي من  14.00 جنيها إلى  15.00 جنيها، وكتكوت بط مولارد عمر يوم من 15.00 جنيها إلى 15.50 جنيه.

 

وبلغ سعر بط فرنساوي من  24.00 جنيها إلى  24.50 جنيه، و بط مسكوفي من 47.00 جنيها إلى  47.25 جنيه، وبط مولارد من 31.00 جنيها إلى  32.50 جنيه.

 

أسعار البيض 

وشهدت أسعار البيض تراجع في الأسعار في أغلب الأسواق اليوم فتراجعت أسعار البيض الأحمر إلى 75 جنيها بعد أن وصل سعره منذ بداية الاسبوع في أغلب الأسواق 80 جنيها.

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وأرجعت شعبة الدواجن ارتفاع الأسعار إلى جشع التجار، موضحة أن وصول سعر كرتونة البيض إلى 80 جنيها غير مفهوم، خاصة أن سعر الكرتونة في المزرعة تكون من 60 إلى 65 جنيها فقط والتي ارتفعت نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف،  وجاءت أسعار البيض في اغلب الأسواق كالتالي: 

النوعالفئة                 أقل سعر           أعلى سعر
بيض أحمركرتونة74.00 جنيها75.00 جنيها
 بيض أبيضكرتونة71.00 جنيها72.00 جنيها
 بيض بلديكرتونة67.00 جنيها68.00 جنيها

 

 

اسعار الدواجن أسعار الأعلاف اسعارالفراخ البيض الفراخ اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن السياحة الدينية وأشياء أخرى

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