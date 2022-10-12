الأربعاء 12 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 4 وإصابة 10 بحادث تصادم على طريق أسيوط الزراعى

تصادم على طريق أسيوط
تصادم على طريق أسيوط الزراعي
ads

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون في حادث تصادم مروع بين سيارة نصف نقل وأخرى ربع نقل أعلى طريق مصر أسيوط الزراعي.

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث مروري، ووجود ضحايا ومصابين أعلى طريق مصر أسيوط الزراعي بعد الكارتة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل مع أخرى نصف نقل محملة بالعمال، وتم الدفع بسيارات إسعاف، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين تم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج.

ويناقش رجال المباحث شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع آثار الحادث.

الحادث سيارة نصف نقل حادث تصادم مصرع

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء ظاهرة ضرب الطلاب والزوجات

الأكثر قراءة

رابط التسجيل في منصة نسك الإلكترونية 1444 لحجز باقة العمرة بـ4400 جنيه

وزير البترول: توقيع 108 اتفاقيات باستثمارات 22 مليار دولار خلال آخر 8 سنوات

محافظ الوادى الجديد: خطة عمل لمواجهة التقلبات الجوية والتغيرات المناخية

عبدالرحيم كمال فى ضيافة «It’s Show time» على «cbc».. السبت

المخرجة اليابانية «ناعومى كاواسى» رئيسة لجنة تحكيم مهرجان القاهرة فى دورته الـ44

الخطيب يغلق باب ترضية اللاعبين بعد رفض عروض الاحتراف.. ويضع معايير واضحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد البنا

رؤية الهدف.. النبى نموذجًا

إبراهيم داود

آنى إرنو والأدب المتين

ماجد حبته

أدوية يوم القيامة!

أمل زيادة

المدارس.. رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (9)

أميرة عبد الكريم

علاقات منتهية الصلاحية من قبل تاريخ الصدور

جلال حمام

وعادت «ريما» لعادتها القديمة!

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الإفتاء وضرورة التواصل مع العالم

حسين دعسة

في مستقبل المشهد السياسي العراقي.. المجهول والأزمة!

صور

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

مباراة فوز الزمالك على فلامبو البورندى فى دورى أبطال أفريقيا

مباراة الأهلى واتحاد المنستيرى فى دورى أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان .. ما التنازلات؟

الخارجية الإماراتية تصدر بيانًا بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

مسئول لبنانى: بايدن هنأ عون على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل