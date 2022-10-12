مصرع 4 وإصابة 10 بحادث تصادم على طريق أسيوط الزراعى

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون في حادث تصادم مروع بين سيارة نصف نقل وأخرى ربع نقل أعلى طريق مصر أسيوط الزراعي.

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث مروري، ووجود ضحايا ومصابين أعلى طريق مصر أسيوط الزراعي بعد الكارتة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل مع أخرى نصف نقل محملة بالعمال، وتم الدفع بسيارات إسعاف، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين تم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج.

ويناقش رجال المباحث شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع آثار الحادث.