أوكرانيا: العثور على جثث مدفونة لعشرات المدنيين فى بلدات استعادتها فى دونيتسك

أعلنت النيابة العامة الأوكرانية الثلاثاء عن العثور على عشرات الجثث لمدنيين كانوا مدفونين في بلدتين استعادتهما القوات الأوكرانية مؤخرًا في دونيتسك الواقعة في شرق البلاد.

وأشار بيان النيابة العامة إلى "العثور على الكثير من القبور في مدينتي سفياتوغيرسك وليمان المحرّرتين"، لافتًا إلى أنه العثور على 34 جثة كانت مدفونة في سفياتوغيرسك و44 في ليمان.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي، عن إرسال دعم عسكري ومالي إضافي لأوكرانيا بعد أن شنت روسيا موجة من الضربات الصاروخية على مدن في أنحاء أوكرانيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الممثل الأعلى الشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد جوزيب بوريل، ووزير الشئون الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لمناقشة الضربات الصاروخية والدعم الإضافي للبلاد، حسبما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ووفقًا لملخص المكالمة، شدد بوريل على أن استهداف المدنيين جريمة حرب محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، وقال إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه السياسي والعسكري والاقتصادي لأوكرانيا طالما لزم الأمر.

وغرد بوريل، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بعد انتهاء المكالمة أن "الدعم من الاتحاد الأوروبي في طريقه".

وكتب في تغريدته: "صدمت بشدة من الهجمات الروسية على المدنيين في كييف ومدن أخرى في أوكرانيا، مثل هذه الأعمال ليس لها مكان في القرن الحادي والعشرين. أنا أدينها بأشد العبارات الممكنة".

ومنذ قليل، طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من زعماء دول مجموعة السبع توفير المزيد من قدرات الدفاع الجوي لصد الهجمات الروسية، وكذلك دعم مبادرته لإرسال بعثة مراقبة دولية على الحدود مع روسيا البيضاء.

وانضم زيلينسكي إلى اجتماع افتراضي للقادة بعد يوم من إمطار روسيا مدنًا أوكرانية منها العاصمة كييف بالصواريخ.

ودعا الرئيس الأوكراني إلى فرض عقوبات جديدة صارمة على موسكو، مستبعدًا مرة أخرى إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي "عندما تتلقى أوكرانيا ما يكفي من أنظمة الدفاع الجوي الحديثة والفعالة، فإن العنصر الرئيسي للإرهاب الروسي، وهو الضربات الصاروخية، سيتوقف"، موجهًا الشكر إلى المستشار الألماني أولاف شولتس لإسراعه في تسليم منظومة الدفاع الجوي إيريس-تي، وكذلك للرئيس الأمريكي جو بايدن لتسليمه منظومات للدفاع الجوي.