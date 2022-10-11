تحديث يومي.. أسعار الذهب اليوم في مصر الآن

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء ، لتتخطى أسعار الذهب عيار 21 – أكثر أنواع الأعيرة تداولًا في السوق المصري - مستوى 1100 جنيه مرة أخرى ، وتصل إلى 1105 جنيه، بعد أن تراجعت خلال الأسبوعين الماضيين تحت هذا المستوى.

ويستمر سعر الذهب العالمي في التراجع المتواصل لليوم الخامس على التوالي بضغط من ارتفاع سعر الدولار ، واتجاه المستثمرين للاستثمار فيها وسط توقعات باتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة خلال اجتماعها القادم، ومع ذلك ترتفع أسعار الذهب في مصر لليوم الثاني على التوالي متأثرة بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وتعر ض الدستور في تحديث يومي أسعار الذهب الآن في مصر .

أسعار الذهب الآن

الوحدة بيع شراء الذهب عيار 24 بيع 1,251 جنيه مصري شراء 1,263 جنيه مصري الذهب عيار 22 بيع 1,147 جنيه مصري شراء 1,158 جنيه مصري الذهب عيار 21 بيع 1,095 جنيه مصري شراء 1,105 جنيه مصري الذهب عيار 18 بيع 939 جنيه مصري شراء 947 جنيه مصري عيار 14 بيع 730 جنيه مصري شراء 737 جنيه مصري عيار 12 بيع 626 جنيه مصري شراء 631 جنيه مصري الاونصة بيع 38,919 جنيه مصري شراء 39,275 جنيه مصري سعر الجنيه الذهب بيع 8,760 جنيه مصري شراء 8,840 جنيه مصري سعر كيلو الذهب بيع 1,251,429 جنيه مصري شراء 1,262,857 جنيه مصري

سعر الذهب العالمي

يواصل سعر الذهب العالمي تراجعه خلال جلسة اليوم الثلاثاء ، وتراجعت أسعار عقود الذهب الفورية بنحو 0.08% لتصل إلى 1,668.89 دولارا للأوقية، بعد أن لامست أدنى مستوياتها منذ 3 أكتوبر الماضي ، كما تراجعت كذلك العقود الآجلة للسبائك تسليم ديسمبر بنحو 0.19% لتسجل 1,672.10 دولارا للأوقية، واستمرت السبائك في خسائرها من الجلسات السابقة بضغط بيانات سوق العمل الأمريكية الأسبوع الماضي وترقب المستثمرين لصدور بيانات التضخم للولايات المتحدة هذا الأسبوع، وسط توقعات برفع سعر الفائدة من الفيدرالي الأمريكي .

واستمر تراجع سعر الذهب العالمي بضغط بيانات سوق العمل الأمريكي الأعلى من المتوقع بالأسبوع الماضي يوم الجمعة، وهو ما دفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى - إلى الصعود بقوة خلال الجلسات السابقة، وارتفع اليوم بواقع 0.1% إلى 113.20 نقطة، دافعا الذهب نحو التراجع، حيث يترقب المستثمرون رفع الفائدة القوي من قبل الفيدرالي الأمريكي.