الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تحديث يومي.. أسعار الذهب اليوم في مصر الآن

جريدة الدستور
ads

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء ، لتتخطى أسعار الذهب عيار 21 – أكثر أنواع الأعيرة تداولًا في السوق المصري - مستوى 1100 جنيه مرة أخرى ، وتصل إلى 1105 جنيه، بعد أن تراجعت خلال الأسبوعين الماضيين تحت هذا المستوى.

ويستمر سعر الذهب العالمي في التراجع المتواصل لليوم الخامس على التوالي بضغط من ارتفاع سعر الدولار ، واتجاه المستثمرين للاستثمار فيها وسط توقعات باتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة خلال اجتماعها القادم، ومع ذلك ترتفع أسعار الذهب في مصر لليوم الثاني على التوالي متأثرة بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وتعر ض الدستور في تحديث يومي  أسعار الذهب الآن في مصر .

 

أسعار الذهب الآن 

 

الوحدة   بيع            شراء           
الذهب عيار 24 بيع 1,251 جنيه مصري شراء 1,263 جنيه مصري
الذهب عيار 22بيع 1,147 جنيه مصريشراء 1,158 جنيه مصري
الذهب عيار 21بيع 1,095 جنيه مصريشراء 1,105 جنيه مصري
الذهب عيار 18بيع 939 جنيه مصريشراء 947 جنيه مصري
عيار 14بيع 730 جنيه مصريشراء 737 جنيه مصري
عيار 12بيع 626 جنيه مصريشراء 631 جنيه مصري
الاونصةبيع 38,919 جنيه مصريشراء 39,275 جنيه مصري
سعر الجنيه الذهببيع 8,760 جنيه مصريشراء 8,840 جنيه مصري
سعر كيلو الذهب بيع 1,251,429 جنيه مصريشراء 1,262,857 جنيه مصري

 

 

 

سعر الذهب العالمي 

يواصل سعر الذهب العالمي تراجعه خلال جلسة اليوم الثلاثاء ، وتراجعت أسعار عقود الذهب الفورية بنحو 0.08% لتصل إلى 1,668.89 دولارا للأوقية، بعد أن لامست أدنى مستوياتها منذ 3 أكتوبر الماضي ، كما تراجعت كذلك العقود الآجلة للسبائك تسليم ديسمبر بنحو 0.19% لتسجل 1,672.10 دولارا للأوقية، واستمرت السبائك في  خسائرها من الجلسات السابقة بضغط  بيانات سوق العمل الأمريكية الأسبوع الماضي وترقب المستثمرين لصدور بيانات التضخم للولايات المتحدة هذا الأسبوع، وسط توقعات برفع سعر الفائدة من الفيدرالي الأمريكي .

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

واستمر تراجع  سعر الذهب العالمي بضغط  بيانات سوق العمل الأمريكي الأعلى من المتوقع بالأسبوع الماضي يوم الجمعة، وهو ما دفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى - إلى الصعود بقوة خلال الجلسات السابقة، وارتفع اليوم بواقع 0.1% إلى 113.20 نقطة، دافعا الذهب نحو التراجع، حيث يترقب المستثمرون رفع الفائدة القوي من قبل الفيدرالي الأمريكي.

txt

خطوات تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2022

 

الذهب سعر الذهب العالمي سعر الدولار الذهب عيار 21 الذهب عيار 18

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء ظاهرة ضرب الطلاب والزوجات

الأكثر قراءة

البيت الأبيض: بايدن يعيد تقييم العلاقات مع السعودية بعد قرار «أوبك+»

استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ بشرم الشيخ «فيديو»

محيى الدين: مبادرة المشروعات الخضراء الذكية نجحت فى زيادة الوعى المحلى

48 مليون جنيه قيمة «صفقات اللحظات الأخيرة» فى الزمالك

هبوط جماعى لمؤشرات البورصة بالختام.. و«السوقى» يخسر 4.7 مليار جنيه

الزراعة تنظم دورة تدريبية حول تقنية الاستزراع السمكى بنظام «البيوفلوك»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

في مستقبل المشهد السياسي العراقي.. المجهول والأزمة!

محمد رفعت

فلتفعلها المحليات !

محمود خليل

ضحية الانتماء العائلى

منى رجب

تراثنا.. ضرورة لترسيخ الهوية المصرية

ماجد حبته

يوبيل ستيفانو ريتشى الذهبى

جمال-أسعد

التعليم طريق المستقبل

لواء.حمدى البطران

رقة المسلات المصرية ( 3 )

القس. رفعت فكرى

السباحة ضد المواطنة!

صور

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

مباراة فوز الزمالك على فلامبو البورندى فى دورى أبطال أفريقيا

مباراة الأهلى واتحاد المنستيرى فى دورى أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلن التوصل لـ«اتفاق تاريخى» حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

فلسطين تحذر من مخاطر استمرار اقتحامات الأقصى: إسرائيل تعادي السلام

الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال تفضح زيف حملاته التضليلية ضدنا