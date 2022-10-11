الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-10- 2022 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار
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شهد سعر الدولار انخفاضًا طفيفًا أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم، وتراجع سعر الدولار عدة قروش أمام الجنيه ووصل سعره على شاشات البنك المركزي المصري نحو 19.68 جنيه.

ووضعت البنوك المصرية شروطًاجديدة للسحب من ماكينات الصراف الآلي من الخارج حفاظًا على العملة الأجنبية، مع توقعات خبراء الاقتصاد تخطي سعر الدولار ٢٠ جنيه مع نهاية العام الجاري.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

  • بلغ سعر الدولار اليوم داخل بنك مصر سعر 19.61 جنيه شراء، و19.67 جنيه للبيع.
  • وصل سعر الدولار اليوم داخل البنك الأهلي المصري سعر 19.61 جنيه شراء، و19.67 جنيه للبيع.
  • وصل سعر الدولار اليوم داخل بنك القاهرة سعر 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

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  • وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الدولار اليوم داخل البنك الأهلي الكويتي الدولي 19.66 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.
  • وسجل سعر الدولار اليوم داخل بنك الإسكندرية 19.64 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الدولار اليوم داخل بنك قناة السويس 19.61 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

حدود السحب من atm

وضعت البنوك العاملة في السوق المصري حدودًا للسحب من بطاقات الصراف الآلي في الخارج لتخفيف الضغط على احتياطيات العملات الأجنبية ، والقضاء على السوق السوداء، وجاءت كالتالي في بعض البنوك : 

  • وضع البنك الأهلي المصري الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي ببطاقتي Visa Classic و Standard MasterCard، بما يعادل 5000 جنيه مصري من نفس عملة البلد الذي يسافر إليه، ولا يزيد عن 20000 جنيه مصري شهريًا.
  • وضع بنك مصر حدًا للسحب النقدي في الخارج بمبلغ 5000 جنيه مصري لبطاقات الصراف الآلي من الأنواع الكلاسيكية والإسلامية والذهبية، وحوالي 750 دولارًا لبطاقات التيتانيوم والبلاتينوم، و 1500 دولار لبطاقات وورلد إليت.
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  • حدد البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) حدود شهرية للسحب النقدي في الخارج لبطاقات الخصم، والتي تتراوح من 5000 جنيه مصري إلى 300000 جنيه مصري، اعتمادًا على نوع البطاقة، وحدد سقفاً للمشتريات الشهرية الدولية، سواء بشكل شخصي أو عبر الإنترنت، بين 20000 و 200.000 جنيه، وحدد البنك سحوبات أسبوعية لبطاقات الائتمان الدولية ما بين 3،000 جنيه مصري و 30.000 جنيه مصري.

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