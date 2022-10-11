سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

استقر سعر الذهب خلال تعاملات اليوم عند نفس الحدود السعرية التي سجلها أمس الإثنين، حيث استقر سعر بيع الذهب عيار ٢١ – أكثر الأعيرة تداولًا في السوق المصري- عند ١٠٩٣ جنيهًا، في الوقت الذي يعاني فيه سعر الذهب العالمي من التراجعات المستمرة بضغط من ارتفاع سعر الدولار .

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومي

الذهب عيار 24 بيع 1,238 جنيه شراء 1,249 جنيه.

الذهب عيار 22 بيع 1,135 جنيه شراء 1,145 جنيه.

الذهب عيار 21 بيع 1,083 جنيه شراء 1,093 جنيه.

الذهب عيار 18 بيع 928 جنيه شراء 937 جنيه.

الذهب عيار 14 بيع 722 جنيه شراء 729 جنيه.

الذهب عيار 12 بيع 619 جنيه شراء 625 جنيه.

الاونصة بيع 38,493 جنيه شراء 38,848 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 8,664 جنيه شراء 8,744 جنيه.

كيلو الذهب بيع 1,237,714 جنيه شراء 1,249,143 جنيه.

سعر الذهب في سوق المال

أسعار الذهب عيار 24 1,055 جنيه $53.66

سعر الذهب عيار 22 967.19 جنيه $49.19

أسعار الذهب عيار 21 923.24 جنيه $46.95

أسعار الذهب عيار 18 791.35 جنيه $40.24

سعر الذهب عيار 14 615.48 جنيه $31.30

سعر الذهب عيار 12 527.55 جنيه $26.83

سعر الذهب عيار 9 395.67 جنيه $20.12

أسعار أوقية الذهب 32,814 جنيه $1,669

أسعار جنيه الذهب 7,386 جنيه $375.60

أسعار كيلو الذهب 1,055,110 جنيه $53,656

سعر الذهب العالمي

يواصل سعر الذهب العالمي تراجعه خلال تعاملات اليوم، وانخفض سعر الذهب العالمي بنسبة ١٪؜، للجلسة الرابعة على التوالي بضغط من ارتفاع الدولار والتوقعات القوية بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيواصل رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، والذي سيكون الارتفاع السادس على التوالي منذ بداية العام الجاري.

وتراجعت سعر الذهب العالمي في المعاملات الفورية 1.1 ٪؜ إلى 1676.79 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5 ٪؜ إلى 1683.90 دولار للأوقية.

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