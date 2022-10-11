الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عامل ينهي حياة زوجته بالتعدي عليها بالضرب فى قنا

ارشيفية
ارشيفية
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لقيت ربة منزل مصرعها، متأثرة بإصابتها بعد التعدي عليها بالضرب، بمركز أبوتشت شمالي قنا.

البداية بتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد أحمد عبد الحق، مأمور مركز شرطة أبوتشت، بمصرع ربة منزل، مقيمة بمركز أبوتشت شمالي قنا، متأثرة بإصابتها.

كشفت التحريات الأولية أن المتهم في الواقعة زوجها، عامل، قام بالتعدي عليها بالضرب، بسبب خلافات عائلية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ربة منزل مركز ابوتشت قنا اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء ظاهرة ضرب الطلاب والزوجات

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