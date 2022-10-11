عامل ينهي حياة زوجته بالتعدي عليها بالضرب فى قنا

لقيت ربة منزل مصرعها، متأثرة بإصابتها بعد التعدي عليها بالضرب، بمركز أبوتشت شمالي قنا.

البداية بتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد أحمد عبد الحق، مأمور مركز شرطة أبوتشت، بمصرع ربة منزل، مقيمة بمركز أبوتشت شمالي قنا، متأثرة بإصابتها.

كشفت التحريات الأولية أن المتهم في الواقعة زوجها، عامل، قام بالتعدي عليها بالضرب، بسبب خلافات عائلية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.