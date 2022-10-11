الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط موقع وزارة الصحة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

وزارة الصحة
وزارة الصحة
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بطاقة الخدمات المتكاملة إحدى الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي لذوي الهمم  بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتوفر وزارة الصحة رابطا لإجراء الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022، بعد أن ينهي ذوو الهمم إرسال طلب الاستخراج ويتم تحديد موعد الكشف الطبي، وتقدم الدستور القصة الكاملة عن رابط موقع وزارة الصحة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022.

رابط موقع وزارة الصحة 

يوفر موقع وزارة الصحة رابطاً لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022، لإجراء الكشف الطبي لذوي الهمم، وذلك من خلال عدة خطوات بسيطة وهي كالتالي: 

الدخول عبر رابط موقع وزارة الصحة http://pod.mohp.gov.eg

رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.. وقائمة الممنوعين من الدعم

تسجيل بيانات طلب إجراء الكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة وبطاقة الخدمات المتكاملة ومنها الرقم القومي، الاسم، تاريخ الميلاد، الحالة الاجتماعية، العنوان، الوظيفة، ويجب التأكد من رقم التليفون لأنه ستصلك رسالة قصيرة بموعد ومكان الكشف وتحديد نوع الإعاقة.

موقع وزارة التضامن الاجتماعي لبطاقة الخدمات 

قبل تحديد موعد الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة يجب أن يقوم ذوي الهمم بتقديم طلب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي ، وذلك من خلال هذا الرابط https://rdis.moss.gov.eg

  • وتأكد من تسجيل البيانات عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي بدقة لأنها مسئولية قانونية ويتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه. وتأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم.
  • بعد ملء بياناتك الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.
  • بعد التسجيل يظهر لك رقم الطلب الخاص بك - رجاء احتفظ به. ملحوظة هامة: ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك، هذه أول خطوة لدراسة حالتك ولا بد أن تكمل باقي الخطوات.
  • قم بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.
  • في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الذي اخترته في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.
  • بناء على الخطوات والبيانات التي تم استيفاؤها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
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رابط بوابة مصر الرقمية وخطوات الاستعلام عن بطاقة التموين 2022

 

 

 

بطاقة الخدمات المتكاملة موقع وزارة الصحة وزارة التضامن الاجتماعي ذوي الهمم موعد الكشف الطبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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