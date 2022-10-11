بطاقة الخدمات المتكاملة إحدى الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي لذوي الهمم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتوفر وزارة الصحة رابطا لإجراء الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022، بعد أن ينهي ذوو الهمم إرسال طلب الاستخراج ويتم تحديد موعد الكشف الطبي، وتقدم الدستور القصة الكاملة عن رابط موقع وزارة الصحة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022.

رابط موقع وزارة الصحة

يوفر موقع وزارة الصحة رابطاً لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022، لإجراء الكشف الطبي لذوي الهمم، وذلك من خلال عدة خطوات بسيطة وهي كالتالي:

الدخول عبر رابط موقع وزارة الصحة http://pod.mohp.gov.eg

تسجيل بيانات طلب إجراء الكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة وبطاقة الخدمات المتكاملة ومنها الرقم القومي، الاسم، تاريخ الميلاد، الحالة الاجتماعية، العنوان، الوظيفة، ويجب التأكد من رقم التليفون لأنه ستصلك رسالة قصيرة بموعد ومكان الكشف وتحديد نوع الإعاقة.

موقع وزارة التضامن الاجتماعي لبطاقة الخدمات

قبل تحديد موعد الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة يجب أن يقوم ذوي الهمم بتقديم طلب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي ، وذلك من خلال هذا الرابط https://rdis.moss.gov.eg