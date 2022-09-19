الإثنين 19 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة

الإعاقة
الإعاقة
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يبحث الكثير من ذوي الهمم عن رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي تعد إحدى مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الخدمات التي يحتاج لها ذوي الهمم لتوفير حياة كريمة لهم، ومع زيادة البحث عن رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة حتى تصدرت بحث جوجل تعر ض «الدستور»1 رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة.

رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة

يستطيع ذوي الهمم الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة  من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة المصرية، عبر الرابط التالي من هنا.

وبعدها يقوم بكتابة الرقم القومي الخاصة به، ثم النقر على زر البحث ليظهر أمامه نتيجة الكشف الطبي.

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ويوفر موقع وزارة الصحة عدد من الخدمات الأخرى لذوي الهمم غير الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي الاستعلام عن مواعيد حجز الكشف الطبي، وحجز موعد استكمال أوراق، وحجز موعد استكمال اوراق فى حال طلب أبحاث إضافية، وحجز موعد الكشف الطبي، حجز موعد كشف لطالبى بطاقة إثبات الإعاقة.

وتطالب وزارة الذحة ذوي الهمم  بضرورة تسجيل البيانات صحيحة ودقيقة وبعدها سيتم التواصل مع ذوي الهمم من خلال رساله على رقم الموبايل المسجل بالموعد ومكان الكشف.

 

بطاقة الخدمات المتكاملة 

وتستمر وزارة التضامن الاجتماعي في المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، لاستقبال الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة مباشرة من قبل مكتب التأهيل التابع لمحل الإقامة المكتوب في بطاقة الرقم القومي، طبقا للشروط المنصوص عليها للمرحلة الأولى.

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وفي حالات الإعاقات الشديده وبالغة الشدة، طبقًا لمنشور وزارة التضامن الاجتماعى رقم 7 لسنة 2022 تتوجهه إلى أقرب مكتب تأهيل لها مباشرة ومعه تقرير طبى معتمد لإجراء التقييم الوظيفي، واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

ومن هذه الإعاقات بتر متعدد الأطراف أو بتر فى طرف واحد، الشلل الرباعى، الشلل الدماغى، ضمور العضلات ( شلل الأطفال فى طرف أو أكثر)، حالات كف البصر، متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى (معدل ذكاء 35 أو اقل)، الاعاقات المتعدده، طيف التوحد.

وطالبت وزارة الصحة ذوي الهمم بضرورة الذهاب فى التاريخ والوقت لإجراء الكشف الطبي، ويجب تجهيز الأبحاث التي تم طلبها من  اللجنة، وإعادة تحديد موعد آخر لإجراء الكشف الطبي، وإذا تم الكشف الطبى  سيتم إجراء مراجعة الأوراق واعتمادها وإرسالها لمكتب التأهيل، مع ضرورة الذهاب إلى اللجنة التى قام مقدم الطلب بإجراء الكشف الطبى بها، لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم، وبعد ذلك سيتم تحوبل الطلب الى وزارة التضامن الاجتماعى ويجب الذهاب لمكتب التأهيل التابع لمحل إقامتك لاستكمال الإجراءات.

الكشف الطبى موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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