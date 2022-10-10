الإثنين 10 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة تطلب تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية

الحبوب الأوكرانية
الحبوب الأوكرانية
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دعت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إلى تمديد لعام واحد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية التي ينتهي العمل بها في 19 نوفمبر بعد أربعة أشهر من بدء تطبيقها.

وقال مارتن جريفيث أحد كبار مسئولي الأمم المتحدة المشاركين في هذه المفاوضات، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: إنه "واثق بشكل معقول" من تجديد الاتفاقية.

وقال عندما سئل عن المفاوضات "نود أن يتم تجديدها وربما توسيعها لتشمل المزيد من الأسمدة".

وقال جريفيث إن الاتفاق ساري المفعول حتى 22 نوفمبر، لكن المتحدثة باسم الأمم المتحدة المسئولة عن الملف إسميني بالا قالت في وقت لاحق لوكالة فرانس برس إن الاتفاقية سارية "مبدئيا لمدة 120 يومًا وحتى 19 نوفمبر".

وقالت "سيتم تمديد الاتفاقية تلقائيًا للفترة نفسها ما لم يخطر أي من الطرفين الآخر بنيته في إنهائه أو تعديله".

ويرغب جريفيث من جانبه تجديد الاتفاقية "لمدة تزيد علي الأربعة أشهر".  وقال "علينا أن نجددها لمدة عام. علينا أن نجددها حتى موسم الحصاد المقبل".

تم توقيع اتفاقيتين في 22 يوليو برعاية الأمم المتحدة: الأولى يطلق عليها اسم "مبادرة البحر الأسود لصالح الحبوب" وتسمح لمدة 120 يومًا بتصدير الحبوب الأوكرانية بعدما توقفت هذه العملية جراء الحرب، والثانية تهدف إلى تسهيل تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية رغم العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا.

​​الأمم المتحدة اتفاقية تصدير الحبوب أوكرانيا روسيا مطالب تمديد الاتفاقية

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