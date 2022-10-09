النيابة تحقق في تهمة نشر «أم شهد» فيديوهات مخلة لإثارة الغرائز

تجري النيابة العامة بالقاهرة الجديدة تحقيقاتها مع مالكة صفحة “أم شهد” على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة نشر فيديوهات مخلة وقيامها ببث فيديوهات تحمل إيحاءات لأثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط.

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأحد، القبض على صاحبة صفحة “أم شهد” على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لاتهامها بنشر الفسق والفجور، لاتهامها ببث فيديوهات تحمل إيحاءات لإثارة الغرائز.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد تلقى بلاغًا باتهام صاحبة قناة “أم شهد” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر الفسق والفجور.

وأوضح البلاغ أنه بعد ملاحظة جموع الشعب قرار النيابة العامة بإنشاء إدارة تحت مسمى البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي، مكونة من 3 وحدات وهي التواصل مع وسائل الإعلام والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي إضافة إلى الرصد والتحليل، أضحى لديهم يقين بأن تلك الظاهرة التي أصابت الفتيات والفتيان سوف تضرب في مقتل، حيث يشكل المتابعة والملاحقة ردعًا خاصًا لدى القائمين بالفعل، وردعًا عامًا لمن تسول له نفسه إتيان الفعل.

وتابع البلاغ أن هناك نفوسًا أغوتها الشهرة والمال وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث، فلقد قامت المشكو في حقها بإنشاء عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتادت المشكو في حقها بث فيديوهات قصيرة على “فيسبوك” و"يوتيوب"، وتمارس وفريق عملها المشتركون بالفيديوهات إيحاءات لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال، ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عُرض الحائط.