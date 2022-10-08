القبض على شاب أصاب زميله بطعنة فى صدره بمركز أبوحمص

تمكنت أجهزة الأمن بالبحيرة من ضبط شاب أصاب زميله بجرح طعني في الصدر خلال مشاجرة نشبت فيما بينهما بمركز أبوحمص.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة وبالفحص تبين ورود بلاغ من المستشفى العام بأبوحمص بوصول "أ. ع. م" 18 سنة طالب مصابًا بجرح طعني نافذ بالصدر وتم تحويله لأحد المستشفيات الخاصة.

وبسؤال المجني عليه اتهم "م. ن. م" 16 سنة طالبًا ومقيمًا بمحل إقامته بالتعدي عليه بسكين وإحداث إصابته بعد حدوث مشاجرة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.