السبت 08 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 7 إثر انقلاب سيارة على الطريق الزراعى بسوهاج

جريدة الدستور
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شهد الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقي محافظة سوهاج، انقلاب سيارة ملاكي واصطدامها بإحدى أشجار النخيل على الطريق، مما نتج عنه مصرع أب وابنتيه وإصابة 4 آخرين كلهم من أسرة واحدة.

وتم نقل الجثامين الثلاثة إلى مستشفى أخميم المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين الأربعة إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج.

وترجع الواقعة عقب تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث سيارة على الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز دار السلام ووجود متوفين ومصابين، وتم نقل المصابين والمتوفين للمستشفى، وجارِ رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير من على الطريق الزراعى عقب توقفه جزئيًا.

وبالفحص، تبيَّن من خلال التحريات والمعاينة الأولية بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي الشرقى دائرة مركز دار السلام واصطدام السيارة بإحدى أشجار النخيل، وتبين وفاة "لؤى. ش"، 44 سنة، ونجلتيه مروة، 14 سنة، وحنين، 15 سنة، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

ونتج عن الحادث أيضًا إصابة 4 من مستقلى السيارة من بينهم نجلا قائد السيارة وطفل يبلغ من العمر عامًا ونصف، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى سوهاج الجامعي للعلاج. 

الطريق الزراعى الشرقى مركز شرطة دار السلام محافظة سوهاج مستشفى سوهاج الجامعى ستشفى أخميم

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