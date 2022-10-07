السبت 08 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط محاولة بيع 26.5 طن دقيق مدعم فى السوق السوداء بأسيوط

دقيق
دقيق
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أحبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة محاولة صاحب مخبز بلدي بيع 26.5 طن دقيق مدعم في السوق السوداء بأسيوط.

تلقت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة إخطارا من مباحث التموين بأسيوط يفيد بضبط (المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة أسيوط لقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 87%، والمُنصرف حصصًا للمخابز عمله بقصد التصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتفتيش المخبز المشار إليه عثر بداخله على 26.5 طن دقيق بلدي مُدعم).

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد التصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء  لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المرجفون فى المدينة

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