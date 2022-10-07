الجمعة 07 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. إصابة 5 إثر حادثين منفصلين بمركزي سمالوط وأبوقرقاص في المنيا

حادث مرور
حادث مرور
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أُصيب 5 أشخاص اليوم الجمعة، إثر حادث سيارة نقل بالوصلة المؤدية لطريق الجيش أمام مركز سمالوط، ودراجة بخارية بالطريق الزراعي السريع بمركز أبو قرقاص، بمحافظة المنيا، وتم نقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالوصلة التي تربط طريق الجيش والصحراوي الشرقي القديم بالقرب من مدخل البستان بمركز سمالوط، مما أسفر عن إصابة كل من: مصطفى رمضان 23 عامًا، تبَّاع، باشتباه نزيف بالبطن وكسر بالضلوع والساق، ومصطفى محمود، سائق، باشتباه كسر بالساق، ويقيمان بمحافظة بني سويف، وتم نقلهما إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمن إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو قرقاص، بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بالطريق الزراعي مصر أسوان، أمام عزبة عطية التابعة لمجلس قروي أبيوها، بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة كل من: حميدة محمد 70 عامًا، عبدالعزيز تلاوي 20 عامًا، ربيع علي 42 عامًا، وجميعهم يقيمون بقرية منسافيس، وتم نقلهم إلى مستشفى أبوقرقاص المركزي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كسور وسحجات وكدمات بأنحاء الجسم.

الإسعافات اللازمة الصحراوي الشرقي القديم اللواء أسامة عبد العظيم إنقلاب سيارة ربع نقل بمركز أبوقرقاص انقلاب سيارة ربع بمحافظة المنيا بمركز سمالوط

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