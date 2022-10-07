الجمعة 07 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 7-10-2022 فى البنوك المصرية

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
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استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري، ويستمر استقرار أسعار العملات أمام الجنيه ليوم آخر بسبب توقف حركة التداولات في جميع البنوك العاملة في مصر سواء الحكومية أو الخاصة؛ بسبب عطلة حرب أكتوبر والعطلة الإسبوعية التي تكون يومي الجمعة والسبت من كل آسبوع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 6- 10- 2022 فى البنوك

أسعار العملات الأجنبية في مصر 

  • سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.
  • سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 19.28 للشراء، 19.65 جنيه للبيع.

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  • سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى 22.01 جنيه للشراء، 22.61 جنيه للبيع.
  • سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري : 19.859 جنيه مصري للشراء، 19.9436 جنيه مصري للبيع
  • سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري 13,54 مصري للشراء، 13.5997 جنيه مصري للبيع
  • سعر اليوان الصيني  2.755جنيه مصري للشراء ، 2.7677 جنيه مصري للبيع.

أسعار العملات العربية

  • سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
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أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2022.. سعر 30 سلعة

 

  • سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 61.14 جنيه للشراء، و 63.61 جنيه للبيع.
  • سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه 5,33 مصري للشراء، 5.3604 جنيه مصري للبيع

أسعار العملات الأجنبية عالميًا 

  • استقر سعر اليورو عند 0.99 مقابل الدولار.
  • وبلغ سعر الين الياباني 0.0069 مقابل الدولار الأمريكي .
  • ووصل سعر الجنيه الإسترليني 1.13أمام الدولار .
  • واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.65 دولار أمريكي .
  • وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 مقابل الدولار الأمريكي .
  • وبلغ سعر الدولار الكندي 0:73 دولار أمريكي .
  • وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.017 دولار .
  • وصلت الكرونة السويدي إلى 0.091 دولار.
  • وسجل اليوان الصيني إلى 0.14 دولار أمريكي .
أسعار العملات اسعار العملات الاجنبية الجنيه المصري الدولار اليورو الدرهم الإماراتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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