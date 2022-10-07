أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 7-10-2022 فى البنوك المصرية

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري، ويستمر استقرار أسعار العملات أمام الجنيه ليوم آخر بسبب توقف حركة التداولات في جميع البنوك العاملة في مصر سواء الحكومية أو الخاصة؛ بسبب عطلة حرب أكتوبر والعطلة الإسبوعية التي تكون يومي الجمعة والسبت من كل آسبوع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 19.28 للشراء، 19.65 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى 22.01 جنيه للشراء، 22.61 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري : 19.859 جنيه مصري للشراء، 19.9436 جنيه مصري للبيع

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري 13,54 مصري للشراء، 13.5997 جنيه مصري للبيع

سعر اليوان الصيني 2.755جنيه مصري للشراء ، 2.7677 جنيه مصري للبيع.

أسعار العملات العربية

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 61.14 جنيه للشراء، و 63.61 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه 5,33 مصري للشراء، 5.3604 جنيه مصري للبيع

أسعار العملات الأجنبية عالميًا