الخميس 06 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 6-10-2022 في البنوك

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
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ارتفعت أغلب أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم 6 أكتوبر 2022 في البنوك العاملة في مصر، حيث يستمر الجنيه المصري في التراجع أمام أغلب العملات خاصة الدولار الأمريكي مع توقعات خبراء الاقتصاد باتجاه البنك المركزي لخفض قيمة الجنيه المصري خلال العام الجاري قبل الحصول على القرض الذي تتفاوض مصر للحصول عليه من صندوق النقد الدولي .

 

أسعار العملات الأجنبية 

 

  • وارتفع سعر اليورو 8 قروش للشراء و12 قرشًا للبيع، وسجل سعر اليورو: 19.3183 جنيه مصري للشراء، و19.4009 جنيه مصري للبيع.
  • وارتفع سعر الفرنك السويسري 12 قرشًا للشراء و14 قرشًا للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسرى​: 19.8587 جنيه مصري للشراء، و19.9436 جنيه مصري للبيع.

 

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  • ارتفع سعر الين الياباني قرشًا واحدًا للشراء و8 قروش للبيع، وبلغ سعر 100 ين يابانى​: 13.5464 جنيه مصري للشراء، و13.5997 جنيه مصري للبيع.
  • وانخفض سعر الدولار الأسترالي 6 قروش للشراء و4 قروش للبيع
  • وانخفض الجنيه الاسترليني 5 قروش للشراء مع ارتفاع سعر البيع 13 قرشًا، وبلغ سعر جنيه إسترلينى: 22.0817 جنيه مصري للشراء، و22.1750 جنيه مصري للبيع.
  • استقر سعر اليوان الصيني وسجل​: 2.7551 جنيه مصري للشراء، و2.7677 جنيه مصري للبيع.
  • وهبط سعر الدولار الكندي بنحو قرشين للشراء و7 قروش للبيع، وسجل 14.42 جنيه للشراء.

 

أسعار العملات العربية 

 

واستقرت أغلب أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم بينما ارتفع سعر الدينار الكويتي فقط أمام الجنيه، وجاءت أسعار العملات العربية كالتالي: 

  • ارتفع سعر الدينار الكويتي قرشين للشراء و9 قروش للبيع، وسجل سعر دينار كويتى 63.3131 جنيه مصري للشراء، و63.5784 جنيه مصري للبيع.

 

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  • واستقر سعر الريال السعودي وبلغ سعره 5.2147 جنيه مصري للشراء، و5.2363 جنيه مصري للبيع.
  • استقر سعر الدرهم الإماراتي عند 5.3393 جنيه مصري للشراء، و5.3604 جنيه مصري للبيع.

 

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  • استقر سعر الدينار البحريني عند مستوى ٥٢.٠٧ جنيه مصري .
  • استقر سعر الريال العماني عند مستوى ٥١.٠٤ جنيه مصري .
  • استقر سعر الريال القطري عند مستوى ٥.٤٠ جنيه مصري .
  • استقر سعر الدينار الأردني عند مستوى ٢٧.٧٢ جنيه مصري .

 

أسعار العملات اسعار العملات الاجنبية ٦ أكتوبر سعر اليورو سعر الدولار أسعار العملات العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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