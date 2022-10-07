أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم 7-10-2022

شهدت أسعار مواد البناء وخاصة سعر طن الحديد والأسمنت تراجعا سعريًا خلال تعاملات اليوم مع استمرار التراجع في أسعارها عالميًا، وخفض تكاليف الشحن أيضًا.

أسعار مواد البناء اليوم

وكانت بعض شركات الحديد قد اتجهت الشهر الماضي الي رفع سعر طن الحديد رغم حالة الركود التي تسيطر على السوق، ولكن عادت الأسعار الي التراجع مرة ثانية.

سعر طن الحديد

سجل سعر حديد عز نحو 17.670 جنيها.

سجل سعر الحديد من السويس للصلب 17.570 جنيها.

سجل سعر طن الحديد من المصريين من أرض المصنع نحو 17.570 جنيها.

وسجل سعر طن الحديد من الجيوشي للصلب 17.300 جنيه.

وبلغ سعر طن الحديد من بشاي 17.900 جنيه.

سجل سعر طن حديد الجارحى 17.550 جنيها.

انخفض سعر حديد المراكبي لـ 17.550 جنيها.

سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 17.450 جنيها

تراجع سعر طن الحديد الاستثماري ليسجل نحو 17.775 جنيها.

ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية حوالي 7.9 مليون طن، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

سعر الأسمنت

سجل سعر أسمنت السويدي 1500 جنيه في الطن.

بلغ سعر الأسمنت المخصوص 1480 جنيهًا في الطن.

سجل سعر أسمنت وادي النيل 1470 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت حلوان 1490 جنيهًا في الطن.

بلغ سعر الأسمنت المخلوط بين 1000 إلى 1100 جنيه.

وسجل سعر الأسمنت المقاوم بين 1465 و1490 جنيهًا.

وبلغ سعر الأسمنت الأبيض بين 2600 إلى 2700 جنيه.

وكان حماية المنافسة قد قرر في يوليو 2021 خفض إنتاج مصانع الأسمنت لمدة عام، مما تسبب رفع سعر طن الأسمنت ليصل نحو 1500 جنيه بعد أن كان سعره يبلغ نحو 700 جنيه للطن.

وتوقعت شعبة مواد البناء بالغرف التجارية على استمرار تراجع أسعار مواد البناء مع استمرار التراجع العالمي الذي يشهده السوق مع موجة التضخم التي يعاني منها العالم والتي بدأت عام ٢٠٢٠ بسبب فيروس كورونا وزادت مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية.