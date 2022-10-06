يفعل في روما 2024.. نجاح أول رحلة تجريبية لـ«التاكسي الطائر» في إيطاليا

أقلعت أول رحلة تجريبية لخدمة التاكسي الجوي الجديدة في إيطاليا بنجاح، اليوم، من مطار فيوميتشينو الدولي، في حوالي الساعة 11:30 صباحًا، فيما ستبدأ الخدمة في روما اعتبارًا من عام 2024 حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

و تم تقديم أول منفذ موانئ عمودية "فرتي بورت" تجريبي في إيطاليا في مطار ليوناردو دافنشي، المجهز ببنية تحتية للتنقل الجوي تسمح بالهبوط الرأسي والآمن للطائرات الخفيفة "فولوكوبتر"، المستخدمة لنقل الأشخاص على الطرق الحضرية.

- ستكون مفيدة في نقل المواد الطبية بين مستشفى وآخر

حلّقت الرحلة التجريبية، على متن مروحية كهربائية من طراز Volocopter 2X، هذا الصباح بسرعة 40 كيلومترًا في الساعة، لمدة 5 دقائق، على ارتفاع 40 مترًا،، وأوضح كلاوديو دي فينشينتي رئيس مطارات روما "آيربورتي دي روما"، أن الخدمة هي شكل جديد من أشكال التنقل له وظيفة نقل الركاب، بين المطار ومركز المدينة، ولأغراض صحية، أي أنه سيكون مفيدًا لنقل، على سبيل المثال، المواد الطبية بين مستشفى وآخر".

فيما قال ماركو ترونكوني الرئيس التنفيذي لـ"مطارات روما"، "من وجهة نظر النقل الحضري، سيكون لسيارات الأجرة الجوية مهنة سياحية، ولكن أيضًا مهنة تجارية، حيث ستكون الخدمة متاحة لأولئك الذين يرغبون في التحرك بسرعة، بطريقة ممتعة ولكن أيضًا مستدامة ومبتكرة".

كما علّق بييرلوجي دي بالما رئيس هيئة الطيران المدني الإيطالية، قائلاً: "تماشيًا مع العصر، لذلك بالنسبة لعام 2024، أعتقد أننا سنكون قادرين على إجراء اتصال بين فيوميتشينو وروما".

وفقًا لدراسة حديثة، أجرتها وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي ومركز ماكنزي للتنقل في المستقبل، فإن الحجم المقدر لسوق التنقل الجوي الحضري في أوروبا - بما في ذلك البحث والتطوير وإنتاج المركبات والعمليات وبناء البنية التحتية - سيكون حوالي 4.2 مليار يورو عن طريق 2030، مع القدرة على خلق أو الحفاظ على حوالي 90 ألف وظيفة، باستثناء تلك الموجودة في التصنيع.

بالنسبة للمستقبل، تم بالفعل تصور بناء ميناء عمودي في المدينة، على سطح محطة السكك الحديدية الرئيسية، روما تيرميني.

من بين أمور أخرى، تصنف الدراسة روما كواحدة من أنسب المدن في إيطاليا لتنفيذ خدمات النقل الجوي الحضرية والمتقدمة.