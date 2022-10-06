الخميس 06 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة الإدارية تهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بذكرى المولد النبوى

عدلي جاد
عدلي جاد
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تقدم المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولشعب مصر العظيم، وللأمة العربية والإسلامية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وتابع: داعين الله عز وجل، في تلك الذكرى العطرة، أن يعيدها عليه بموفور الصحة والعطاء، وأن يُكلل مسيرته بالتوفيق والسداد، وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بدوام الأمن والاستقرار.

حفظ الله مصر وشعبها وكل عام وأنتم بكل خير.

المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الادارية أعضاء النيابة الإدارية المولد النبوي الشريف

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