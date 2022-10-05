السيطرة على حريق نشب داخل 3 عشش بسوق المواشي فى أوسيم

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء اليوم الأربعاء، فى السيطرة على حريق نشب داخل 3 عشش بسوق المواشي بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال المحافظة، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بنشوب حريق داخل 3 عشش بسوق المواشي بعزبة الأبعدية بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال المحافظة.

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات ونجحت القوات في السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.