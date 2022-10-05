الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل 3 عشش بسوق المواشي فى أوسيم

ارشيفية
ارشيفية
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نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء اليوم الأربعاء، فى السيطرة على حريق نشب داخل 3 عشش بسوق المواشي بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال المحافظة، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بنشوب حريق داخل 3 عشش بسوق المواشي بعزبة الأبعدية بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال المحافظة.

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات ونجحت القوات في السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

شخص الحماية المدنية حريق 3 عشش سوق المواشي اوسيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

المرجفون فى المدينة

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