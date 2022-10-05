الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

زوجة المحارب أحمد البدرى: أولادى فخورون بتكريم الرئيس السيسى لوالدهم

زوجات أبطال أكتوبر
زوجات أبطال أكتوبر
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49 عامًا انتظرتهم السيدة وهيبة، زوجة الرقيب مجند أحمد البدري، لتقف على منصة التكريم المخصصة لزوجها المحارب، احتفاءً ببطولاته في حرب أكتوبر، وبالأخص أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قالت السيدة وهيبة، زوجة الرقيب مجند أحمد البدري، وبطل حرب أكتوبر، إن زوجها أصيب برصاصة في الرقبة وقت اندلاع الحرب، وبالأخص في معركة أبو عطوة الأمر الذي جعله يفقد النطق تمامًا لمدة سنة كاملة.

وأضافت: "في الوقت الذي أصيب فيه الرقيب أحمد البدري بالرصاصة التي توغلت داخل رقبته من قبل العدو الإسرائيلي، تعرض لنزيف حاد وصل إلى غيبوبة لمدة ساعات طويلة، واستفاق منه ليجد نفسه على قيد الحياة".

واستكملت السيدة السبعينية، وإحدى قاطنات محافظة الغربية، واصفة حديث الرئيس لها: "طلب مني تقبيل رأسي أمام الجميع، وشكرته من كل قلبي على حسن خلقه، بل وطالبته بتقبيل رأسه فهو واجب علي، وذلك خلال حصول زوجي على جائزة الشجاعة.

وتابعت زوجة الرقيب مجند أحمد البدري: "زوجي حكى لنا تفاصيل ذلك اليوم، حين أصيب بالرصاصة وساعدوه الأهالي في نقله إلى أحد المناطق السكنية، رغم استهداف العدو للمنطقة بالصواريخ على مدار اليوم، لكنهم نجحوا في النهاية في نقله إلى الكتيبة الخاصة به".

وأشارت "وهيبة" إلى سعادتها البالغة لحظة تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبطال حرب أكتوبر والمجموعة 139 صاعقة، ومن ضمنهم زوجها الرقيب، أثناء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر.

أعربت أيضًا عن مدى فخر أولادها بوالدهم، وتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم اليوم، واستماعهم لبطولات أبيهم في معركة أبو عطوة وحرب أكتوبر، موجهة الشكر إلى الرئيس السيسي على اهتمامه الواسع ببطولات المشاركين في حرب أكتوبر.

وكان رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بأبطال معركة أبوعطوة خلال حرب أكتوبر، قائلًا: "أهلًا وسهلًا، لينا عظيم الشرف إن إحنا نلتقى ونشوفكم، وكل الناس في مصر يشوفوا الناس دي.. يشوفوا الرجال، اللي قدموا لبلدنا الكرامة والعزة والنصر والشرف دون مقابل".

يُذكر أن الدولة المصرية تحتفل بالذكرى الـ49 لحرب أكتوبر، يوم النصر الذي سيظل خالدًا في تاريخ مصر، والأمجاد التي صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية في ملحمة عسكرية أبهرت العالم.

الرقيب مجند أحمد البدري حرب اكتوبر الرئيس عبد الفتاح السيسي بطل حرب أكتوبر معركة أبو عطوة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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