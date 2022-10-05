الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستئناف تتسلم ملف قضية «بلطجي دمياط» تمهيدا لبدء محاكمته

قضية «بلطجي دمياط
قضية «بلطجي دمياط
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تسلمت مأمورية استئناف دمياط، بمحكمة استئناف المنصورة، ملف القضية المعروفة بـ"كارثة دمياط" المتهم فيها إبراهيم الخياط، وشهرته "بلطجى دمياط"؛ تمهيدًا لمحاكمته في استعمال العنف وتهديد سيدة ونجلها بكفر البطيخ بدمياط وإلحاق الأذى بهما والاعتداء عليهما وقطع يديهما.
كان النائب العام المستشار حماده الصاوي النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم إبراهيم الخياط إلى محكمة الجنايات المختصة.
وجاء قرار الإحالة لمعاقبة المتهم فيما اتهم به من استعراض القوة، والتلويح بالعنف والتهديد، واستخدامهم ضدَّ سيدة وابنِها بكفر البطيخ، بقصد ترويعهما وتخويفهما وإلحاق الأذى بهما، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسيهما، وتكدير أمنهما وسكينتهما.

وتعريض حياتهما وسلامتهما للخطر، وذلك حال حمله سلاحًا أبيض (سكينًا)، وقد وقع بناءً على ارتكاب هذه الجريمة جنايةُ الشروع في قتل المجني عليه المقترنة بالشروع في قتل والدته، وهو ما أحدث بترًا بإحدى يديها، وإصابات بالغة بالمجني عليهما.

هذا، وقد أقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهم من شهادة المجني عليهما وسبعة شهود آخرين، ممَّن رأوا الواقعة حال حدوثها، ومجري التحريات في الواقعة، فضلًا عما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي بشأن الإصابات التي لحقت بالمجني عليهما جرَّاء الواقعة التي يجوز حدوثها في التاريخ وبالتصوير اللذَيْن انتهت إليهما التحقيقات، فضلًا عن ضبط المتهم وأداة الجريمة.

مأمورية استئناف دمياط كارثة دمياط كفر البطيخ استعمال العنف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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