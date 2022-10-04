البنك المركزى الفرنسى يتوقع تباطؤ وتيرة زيادة الفائدة الأوروبية خلال العام المقبل

قال فرانسوا فيلروي محافظ بنك فرنسا المركزي وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن الأخير سيواصل زيادة أسعار الفائدة بنسب كبيرة خلال اجتماعيه في أكتوبر الحالي وديسمبر المقبل قبل أن يبطئ وتيرة زيادة الفائدة خلال العام المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك المركزي الأوروبي تبنى خلال اجتماعاته الأخيرة موقفًا صارمًا ضد التضخم، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس على مرتين خلال يوليو وسبتمبر الماضيين.

ويدعم فيلروي الخطوات المتشددة لزيادة الفائدة واستمرار هذه الخطوات حتى يصل سعر الفائدة الرئيسية إلى نحو 2% مقابل 75. 0% حاليًا، غير أنه دعا في الوقت نفسه إلى توخي المزيد من الحذر في حالة تجاوز هذه النسبة.

وقال المصرفي الفرنسي: "علينا القيام بذلك دون تردد.. ثم نبدأ بعد ذلك الجزء الثاني من الرحلة من خلال تبني سياسة أكثر مرونة وربما إبطاء وتيرة زيادة الفائدة".

ويأتي ذلك في حين أشارت تقديرات لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، اليوم الجمعة، إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو وصل إلى 10% في شهر سبتمبر الجاري، وهو الأعلى منذ بدء تطبيق العملة الموحدة (اليورو).

وكان معدل التضخم بالمنطقة سجل 1. 9% في شهر أغسطس الماضي، وسط ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وزيادة التكاليف في القطاع الصناعي.

وذكر (يوروستات) أن أسعار الطاقة زادت بنسبة 8. 40% في منطقة اليورو، بينما زادت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 8. 11%.

وزادت تكلفة البضائع الصناعية بنسبة كبيرة تبلغ 6. 5%.