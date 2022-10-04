الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنك المركزى الفرنسى يتوقع تباطؤ وتيرة زيادة الفائدة الأوروبية خلال العام المقبل

فرانسوا فيلروي
فرانسوا فيلروي
ads

قال فرانسوا فيلروي محافظ بنك فرنسا المركزي وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن الأخير سيواصل زيادة أسعار الفائدة بنسب كبيرة خلال اجتماعيه في أكتوبر الحالي وديسمبر المقبل قبل أن يبطئ وتيرة زيادة الفائدة خلال العام المقبل.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك المركزي الأوروبي تبنى خلال اجتماعاته الأخيرة موقفًا صارمًا ضد التضخم، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس على مرتين خلال يوليو وسبتمبر الماضيين.

 ويدعم فيلروي الخطوات المتشددة لزيادة الفائدة واستمرار هذه  الخطوات حتى يصل سعر الفائدة الرئيسية إلى نحو 2% مقابل 75. 0% حاليًا، غير أنه دعا في الوقت نفسه إلى توخي المزيد من الحذر في حالة تجاوز هذه النسبة.
وقال المصرفي الفرنسي: "علينا القيام بذلك دون تردد.. ثم نبدأ بعد ذلك الجزء الثاني من الرحلة  من خلال تبني سياسة أكثر مرونة وربما إبطاء وتيرة زيادة الفائدة".
ويأتي ذلك في حين أشارت تقديرات لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، اليوم الجمعة، إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو وصل إلى 10% في شهر سبتمبر الجاري، وهو الأعلى منذ بدء تطبيق العملة الموحدة (اليورو).
وكان معدل التضخم بالمنطقة سجل 1. 9% في شهر أغسطس الماضي، وسط ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وزيادة التكاليف في القطاع الصناعي.

وذكر (يوروستات) أن أسعار الطاقة زادت بنسبة 8. 40% في منطقة اليورو، بينما زادت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 8. 11%.

وزادت تكلفة البضائع الصناعية بنسبة كبيرة تبلغ 6. 5%.

معدل التضخم محافظ بنك فرنسا المركزي المركزي الأوروبي زيادة الفائدة بنك فرنسا المركزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عودة روح أكتوبر

الأكثر قراءة

تشكيل ليفربول أمام رينجرز فى دورى أبطال أوروبا.. محمد صلاح أساسيًا

النائب العام يأمر بإحالة سفاح دمياط لمحكمة الجنايات

ناقشوا ملف «مياه النيل».. مساعد وزير الخارجية يستقبل وفد مساعدى أعضاء الكونجرس الأمريكى

تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16.. ماذا بعد شراء كراسة الشروط؟

بعد فوزها بجائزة الإعلام المرئي.. منى الشاذلي تشكر «المتحدة» وتهدي الجائزة لفريق العمل

سيف خالد: «المتحدة» وفرت ميزانية ضخمة لتصوير سلسلة «أم الدنيا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكتوبر.. إرادة وطن

أميرة عبد الكريم

أكتوبررحلة النسوة ما بين الإسراء في الجبهة حتى معراج القضاء

محمد رفعت

حوار في عيد النصر العظيم

جلال حمام

جمهورية جدبدة من لحم ودم

محمد المعموري

مصر بين 3 يوليو و6 أكتوبر.. نصر وبناء

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (7)

حسين دعسة

زيارة الملك عبدالله الثاني إلى سلطنة عمان.. القضايا الراهنة عنوان المرحلة

منى رجب

مصر تحتفل بـ٢٠٠ عام على إرساء علم المصريات

صور

الأزهر

عودة الطلاب للمدارس

أول أيام العام الدراسى الجديد

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمى بحجة الأعياد اليهودية

إسرائيل ترفع سعر الفائدة لأعلى معدل لها منذ 10 سنوات

خارج الأجندة.. كيف تؤثر الحرب فى أوكرانيا على الانتخابات الإسرائيلية؟