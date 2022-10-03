وفاة شاب أثناء تناوله المخدرات مع شقيقه بالشروق

توفى شاب متأثرا بإصابته أثناء تناوله المخدرات برفقه شقيقه بمنطقة الشروق.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة في شقة بمنطقة الشروق، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وعثر على جثة شاب، وتم نقلها للمشرحة وبسؤال شقيقه قرر أن المتوفى أصيب بمغص شديد ثم توفى.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفى مدمن بودرة وكان معتادا على تناول المخدرات برفقه شقيقه، وفى يوم الواقعة أصيب بمغص شديد وتوفى متأثرا بإصاباته.



وتم تحرير المحضر اللازم.