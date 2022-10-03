حبس عاطل في اتهامه بانتحال صفة والنصب والاحتيال على المواطنين

أمرت نيابة جنوب الجيزة حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، فى اتهامه بانتحال صفة والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء علي مبلغ مالي منهم مقابل إنهاء مصالح لهم.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الجيزة بتضرره من قيام أحد الأشخاص يدعى عمله بإحدى الجهات، على خلاف الحقيقة وطلب منه مبلغ مالى مقابل إنهاء إجراءات إخلاء سبيل أحد أصدقاء الشاكى فى إحدى القضايا.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام الشخص المشار إليه، مقيم بمحافظة الجيزة بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم عمله بإحدى الجهات على خلاف الحقيقة، وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من المُبلغ، وعدم وفائه بوعده له ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وعقب تقنين، تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.