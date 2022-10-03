المشدد 10 سنوات لربة منزل احترفت تزوير المستندات في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم، حكما يقضي بمعاقبة المتهمة «ن.م.أ» ربة منزل، بالسجن 15 سنة، لاتهامهما بالتزوير فى أوراق رسمية بدائرة قسم ثانى سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي ووئام سامي نجيب، بأمانة سر سيد على بكر.

تعود أحداث الواقعة الى عام 2022 بدائرة قسم ثاني سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بتزوير شهادة ميلاد طفلها سيف بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وعلى خلاف الحقيقة، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.