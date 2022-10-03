قرار جديد ضد المتهم بإنهاء حياة ابنته بعد وصلة تعذيب في الوراق

جدد قاضي المعارضات بشمال الجيزة، اليوم الغثنين، حبس المتهم بإنهاء حياة ابنته بعد وصلة تعذيب بمنطقة الوراق 15 يومًَا.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا بوصول طفلة تدعى مريم حسام وتبلغ من العمر 3 سنوات جثة هامدة، وتبين من الكشف عليها وجود حروق وكدمات في جميع أنحاء جسدها، كانت بصحبتها زوجة أبيها والتي أفادت بأن الأب هو الذي اعتدى على ابنته محدثا إصابتها ووفاتها.

وأكدت تحريات المباحث ما جاء في اعترافات زوجة الأب للطفلة المجني عليها، وأنه انفصل عن زوجته الأولى منذ عدة أشهر وأخذ الطفلة الضحية لتعيش معه بصحبة زوجته الثانية، وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بأنه تعدى على المجني عليها بإشعال النار في بعض أجزاء من جسدها، وضربها بسلك شاحن الهاتف المحمول حتى فقدت الوعي ونقلت إلى المستشفى، مبررًا ذلك بأنها لم تتبع تعليماته بعدم فتح الثلاجة، وبالكشف على الجاني تبين أنه مسجل خطر مخدرات وسرقات، تم تحرير محضر والعرض على جهات التحقيق.