مناظرة النيابة لجثة شاب توفى فى السلام

كشفت مناظرة نيابة شرق القاهرة الكلية لجثة شاب لقي مصرعه على يد 3 عاطلين في منطقة السلام، انتقاما من خاله بسبب خلافات سابقة بينهم، أن المجني عليه عثر عليه مصاب بـ5 طعنات متفرقة بالصدر والبطن والرقبة، أدت إلى توقف الدورة الدموية ونزيف حاد نتيجة الطعنات.



تلقى قسم شرطة السلام أول إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد الشوارع.



وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب مقتول، وبعمل التحريات تبين وجود خلافات سابقة بين خال المتوفي وآخرين وقيام خاله بالتعدى على أحدهم بمطواة، فقرر المتهمين الانتقام منه بقتل ابن شقيقته وترصدوا به وتخلصوا منه، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط المتهمين.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.