اليوم.. ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل «فتاة الزقازيق» الطالبة سلمى بهجت

تنظر اليوم محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، رئيس المحكمة والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب، ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل الطالبة "سلمى بهجت" فتاة الزقازيق.

كانت هيئة المحكمة قررت إحالة المتهم، إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية للوقوف على مدى سلامة قواه العقلية والنفسية وقت ارتكاب الجريمة.

فيما شهد محيط محكمة جنايات الزقازيق تواجدا أمنيا مكثفا تزامناً مع ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل سلمى بهجت وسط تواجد كثيف من رجال الأمن.

وتعود أحداث القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة، بمقتل فتاة بمدخل عقار سكنى دائرة قسم أول الزقازيق، وتبين مقتل الطالبة "سلمى بهجت" على يد زميلها بالجامعة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التى أحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.