الإثنين 03 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين بأعيرة نارية فى ظروف غامضة بالمنوفية

طلق ناري
طلق ناري
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أصيب شخصان بأعيرة نارية بقرية "دروة" التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون في ظروف غامضة.

تلقت الجهات الأمنية بمديرية أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بإصابة شخصين بأعيرة نارية أثناء تواجدهما داخل سيارة ملاكي في ظروف غامضة.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث مركز شرطة أشمون لموقع الحادث، وتم تكثيف التحريات حول الواقعة وملابساتها، ونشر أفراد الشرطة السرية لتمشيط أرجاء الواقعة بحثًا عن طرف خيط لكشف غموض الواقعة، وتم نقل المصابين لمستشفى شبين الكوم التعليمي لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهما.

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