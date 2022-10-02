المشدد 5 سنوات لربة منزل زورت ديانتها للزواج من مسيحى بالساحل

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، دائرة 2 شمال القاهرة، برئاسة المستشار عبد العليم عطية وعضوية المستشارين شريف حسين عبد النبي ومحمد ياسر أبو الفتوح وأمانة السر عامر علي، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 5 سنوات لتقديم شهادة مزورة تفيد بتغيير ملتها.

كان المستشار بكر أحمد بكر- المحامي العام لنيابات كلي أول شمال القاهرة، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمة "ماجي. م. غ" 41 سنة ربة منزل، وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 19250 لسنة 2021 جنايات الساحل والمقيدة برقم 2637 لسنة 2021 كلي شمال القاهرة، وذلك لاتهامها في ارتكاب تزوير في محرر رسمي "شهادة تغيير ملة".

وفي غصون عام 2016 بدائرة قسم شرطة الساحل محافظة القاهرة، قامت المتهمة وهي ليست من أرباب الوظائف العمومية اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي "شهادة تغيير ملة منسوب صدورها لمطرانية صور وصيدا بجمهورية لبنان" ممهورة بخاتم وزارة الخارجية المصرية مكتب تصديقات أحمد عرابي، بما يشهد بالتصديق على الشهادة المذكورة وكان ذلك بطريق الاصطناع على غرار المحررات الرسمية الصحيحة، بأن اتفقت مع المجهول على تزويرها وأمدته بالبيانات المراد إثباتها بذلك المحرر فضبطه وفقا لتلك البيانات ثم ذيلها بتوقيعات نسبها زوراً إلى الموظف المختص، ومهرها بأختام مقلدة نسب صدورها إلى وزارة الخارجية مكتب تصديقات أحمد عرابي، وكان ذلك بقصد استعمالها فيما زورت من أجله، كما قلدت بواسطة آخر مجهول أختام إحدى الجهات الحكومية "وزارة الخارجية الإدارة القنصلية - مكتب تصديقات أحمد عرابي" بأن اصطنعها الأخير على غرار القالب الصحيح منها واستعملها في مهر المحرر المزور محل الاتهام السابق.

ويشهد زوج المتهمة بأنه كان زوجًا للمتهمة، ثم فوجئ في غضون عام 2017 بصدور حكم بتطليقه منها خلعًا بموجب حكم قضائي في القضية رقم 80 لسنة 2017 أسرة الغردقة، وذلك دون علمه وبالاطلاع على أوراق القضية، تبين أن المتهمة قدمت شهادة مزورة تفيد بتغيير ملتها إلى الروم الأرثوذكس منسوب صدورها لمطرانية صور وصيدا بجمهورية لبنان- مصدقًا عليها بأختام مزورة نسبت لوزارة الخارجية مكتب تصديقات أحمد عرابي، وكان ذلك بقصد استعمالها في دعوى الخلع المار بيانها للاحتكام بقواعد الشريعة الإسلامية وصولًا لصدور الحكم المذكور.