سيارة تقود 4 أشخاص للسجن المشدد بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم السبت، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات؛ لاتهامهم بسرقة سيارة مواطن بالإكراه في الطريق العام.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابي، وعضوية المستشارين محمد سامى بده، وحسام الدين محمود إبراهيم، وأمانة سر حسن عبد المجيد وأحمد نصر.

بداية الواقعة، بتلقي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مركز شرطة أبوحماد، يفيد ورود بلاغا من " أ . ع " مقيم دائرة مركز شرطة أبوحماد، أثناء قيادته سيارته بالطريق العام ليلا، فؤجى بأربعة أشخاص بإعتراض طريقه واستيقافه وتهديده بسلاح نارى بحوزتهم وشل حركته وقاموا بتلك الوسيلة من الإستيلاء على سيارته ومنقولاته الخاصة ولاذاوا بالفرار.

توصلت تحريات ضباط مباحث المركز إلى صحة الواقعة وقيام كل 4 متهمين بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وحيازتهم جميعا سلاحين ناريين " بندقيتين الى" وذخائر،تم القبض على المتهمين وإحالتهم النيابة العامة بتهمة بالسرقة لمحكمة جنايات الزقازيق .