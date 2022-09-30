البيت الأبيض: الجيش الأمريكى مستعد لمواجهة أى احتمال فى أوروبا

أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك سوليفان، الجمعة، أن الجيش الأمريكي المنتشر في أوروبا مستعد لمواجهة أي احتمال، على وقع تصعيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحربه في أوكرانيا.

وقال سوليفان: "نشعر بأن لدينا راهنا القدرة على الرد على أي احتمال"، مشيرا إلى أن تعزيزات عدة تم إرسالها دعما للقواعد الأمريكية في أوروبا.

وفشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، في اعتماد مشروع قرار يدين ضم موسكو لعدة أقاليم أوكرانية.

واستخدمت روسيا حق الفيتو ضد قرار مجلس الأمن حول عمليات الضم، فيما امتنعت الصين عن التصويت.

وحظي مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وألبانيا، بتأييد 10 أعضاء وامتناع 4 آخرين وفيتو روسي.

وكان مشروع القرار يدعو جميع الدول والمنظمات الأخرى إلى عدم الاعتراف بالضمّ الزائف للمناطق الأربع.

وخلال الجلسة، قالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن: "نوجه رسالة إلى موسكو بأن العالم لا يزال يدافع عن السيادة.. خطوة ضم روسيا لأقاليم أوكرانية تعتبر تصعيدا خطيرا على السلم والاستقرار".