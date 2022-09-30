استقرار أسعار المساكن فى بريطانيا خلال الشهر الحالى

أظهرت بيانات اقتصادية استقرار أسعار المساكن في بريطانيا خلال الشهر الحالي، وهو الشهر الأول منذ أكثر من عام لا ترتفع فيه أسعار المساكن، مما يؤكد المخاطر المتزايدة التي تهدد سوق العقارات البريطانية، مع ارتفاع نفقات المعيشة بالنسبة للبريطانيين إلى مستويات قياسية.

وقالت "رابطة التشييد الوطنية" البريطانية، اليوم: "إن أسعار المساكن زادت خلال الشهر الحالي بنسبة 9.5% سنويًا، وهو أقل معدل نمو للأسعار منذ أبريل 2021، بعد زيادتها بنسبة 10% خلال الشهر السابق. وما زالت الأسعار في لندن الأبطأ نموًا بين مناطق بريطانيا"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وبعد سنوات من ارتفاع الأسعار، تواجه سوق العقارات البريطانية تهديدًا خطيرًا في ظل ارتفاع أسعار الفائدة على التمويل العقاري.

كما سحب العديد من مؤسسات التمويل عروض التمويل العقاري ورفعت أسعار الفائدة على قروضها بشدة.

في وقت سابق اليوم، أشار تقرير منفصل صادر عن بنك إنجلترا المركزي إلى ارتفاع الفائدة على قروض التمويل العقاري الجديدة خلال الشهر الماضي بمقدار 22 نقطة أساس إلى 2.55% وهو أعلى مستوى لها منذ 2015 على الأقل.