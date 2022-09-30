الجمعة 30 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عاطل بطلق خرطوش فى بركة السبع بالمنوفية

جثة
جثة
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لقي عاطل مصرعه بقرية الدبابية التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بطلق خرطوش، فتم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية بتلقي اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية، مصرع عاطل ومقيم بقرية الدبايبة، دائرة مركز بركة السبع، متأثرًا بإصابته بطلق خرطوش في الصدر، وفشلت محاولات إنقاذه، وتم تشكيل فريق بحث لسرعة كشف ملابسات الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عاطل بركة السبع محافظة المنوفية المستشفى النيابة العامة

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