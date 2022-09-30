الجمعة 30 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. «الأوقاف» تبدأ توزيع 21 طنا من لحوم صكوك الأضاحى والإطعام بـ12 محافظة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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تبدأ وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، وحتى الأربعاء 5 أكتوبر المقبل، توزيع الدفعة الـ 11 من لحوم صكوك الأضاحي والإطعام، حيث توزع الوزارة هذا الأسبوع 21 طنا من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في 12 محافظة، وذلك  ضمن خطة الوزارة لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية طوال العام.
 


يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي والإطعام على مدار العام، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام.
 


وتبدأ وزارة الأوقاف توزيع اللحوم في محافظات: "القاهرة- الإسكندرية- الجيزة- سوهاج- دمياط- الأقصر- أسوان- مرسى مطروح- البحر الأحمر- بورسعيد- الوادي الجديد- السويس "، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه ( 325 ) طنًّا من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.
 


يذكر أن وزارة الأوقاف أعلنت أن مشروع صكوك الأضاحي هذا العام أعلى عائد في تاريخ المشروع، حيث بلغ إجمالي ما تم جمعه من صكوك الأضاحي (181) مليون جنيه، بزيادة 40 مليون جنيه تقريبًا عن العام الماضي، وذلك في إطار دور الوزارة في خدمة المجتمع حقق مشروع صكوك أضاحي الأوقاف.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

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