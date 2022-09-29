حبس إبراهيم شهاب بتهمة الاتجار فى عقاقير غير مرخصة بالقليوبية

قررت جهات التحقيق بالقليوبية حبس إبراهيم شهاب وشريكه "أ. س" 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالعقاقير غير المرخصة ومجهولة المصدر واستخدامها في أمور الدجل والشعوذة، بزعم أنها تعالج من المس والسحر والحسد.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت معلومات تفيد رصد أنشطة المتهم غير القانونية والمؤثمة قانونًا، كما دلت المعلومات على قيامه بكتابة أدوية وصناعتها وبيعها دون أي سند طبي أو علمي أو تصريح من الجهات المختصة.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية مقر المركز بمدينة شبرا الخيمة دائرة قسم ثان شبرا الخيمة والقبض على الشيخ إبراهيم شهاب داخل المركز وبالتفتيش تم العثور على كميات أدوية وعقاقير مجهولة المصدر يبيعها المركز للمترددين عليه بدون تصريح اللازمة من الجهات المختصة وتبين أنه تحصل على مبالغ طائلة جراء تلك التجارة.

وكشفت التحريات الأولية أن الشيخ إبراهيم شهاب ظهر عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى وفي فيديوهات منسوبة له يروج لتلك العقاقير واستعمالها في العلاج من المس والسحر وادعى قدرته على العلاج من المس من الجن وفك الأعمال السفلية وأعمال السحر.

وتابعت التحريات أن الشيخ إبراهيم شهاب يمتلك أكثر من مركز للعلاج بالقرآن الكريم من أمراض السحر والحسد والمس والعين بالأعشاب والحجامة يقوم من خلاله بالترويج لتلك العقاقير والأدوية بدون أي تصريحات.. تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.