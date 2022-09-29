الرئيس السيسى: الجائزة الدولية للأوليمبياد الخاص تعكس التقدير لجهود مصر تجاه ذوى الهمم

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن امتنانه لمنحه الجائزة الدولية للأوليمبياد الخاص الدولى، والتى تعكس التقدير لجهود مصر المستمرة في تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، تلك الرسالة التي تقوم على قيم الحب والاحترام والتقدير لهم وأنهم قادرون باختلاف.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تسلم صباح اليوم الجائزة الدولية للأوليمبياد الخاص الدولي، والتي تعد من أرفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء على رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديرًا لما يقدمه من دعم لهم.

وقد قام وفد من رؤساء الأقاليم العالمية السبعة للأوليمبياد الخاص الدولي، بحضور السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتسليم الرئيس الجائزة صباح اليوم بقصر الاتحادية.