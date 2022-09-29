الخميس 29 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الرئيس السيسى: الجائزة الدولية للأوليمبياد الخاص تعكس التقدير لجهود مصر تجاه ذوى الهمم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن امتنانه لمنحه الجائزة الدولية للأوليمبياد الخاص الدولى، والتى تعكس التقدير لجهود مصر المستمرة في تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، تلك الرسالة التي تقوم على قيم الحب والاحترام والتقدير لهم وأنهم قادرون باختلاف.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تسلم صباح اليوم الجائزة الدولية للأوليمبياد الخاص الدولي، والتي تعد من أرفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء على رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديرًا لما يقدمه من دعم لهم. 

وقد قام وفد من رؤساء الأقاليم العالمية السبعة للأوليمبياد الخاص الدولي، بحضور السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتسليم الرئيس الجائزة صباح اليوم بقصر الاتحادية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الجائزة الدولية للاولمبياد الخاص الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة قادرون باختلاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

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