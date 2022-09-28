الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه غرقًا فى الصف

ارشيفية
ارشيفية
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة طالب لقي مصرعه غرقا في مياه النيل بمنطقة المعدية بدائرة مركز شرطة الصف، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى رئيس مباحث مركز شرطة الصف، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بغرق أحد الأشخاص بمنطقة المعدية بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أنه عقب نزوح "ي.ي" طالب بالصف الأول الإعدادي إلى مياه النيل جرفته المياه ولم يتمكن من الخروج لعدم إجادته السباحة، ونجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال الجثة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

النيابة العامة دفن جثة طالب غرقا الصف

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وائل لطفي

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