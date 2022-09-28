البيت الأبيض: واشنطن لن تعترف أبدًا بضم روسيا لمناطق أوكرانية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، اليوم الأربعاء، "لن نعترف أبدًا" بأية أراضٍ أوكرانية تضمها روسيا عن طريق الاستفتاءات التي تنظمها في شرق أوكرانيا.

وقالت المتحدثة أمام الصحفيين: "لن نعترف أبدًا بهذه المحاولات غير القانونية وغير الشرعية للضم"، في إشارة إلى الاستفتاءات التي نظمتها روسيا في مناطق أوكرانية تسيطر عليها تمهيدًا لضمها.

وأكدت أن الولايات المتحدة وحلفاءها تعد لفرض عقوبات اقتصادية "إضافية" على موسكو.

وجاءت هذه الخطوة بعدما أعلنت موسكو، الأربعاء، عن أن المناطق الأوكرانية الأربع التي تسيطر عليها قامت "بخيار حر لصالح روسيا".

وقالت أوكرانيا، الأربعاء، إن التصويت الذي تجريه موسكو "باطل ولا قيمة له" وإن كييف ستواصل جهودها لتحرير أراضيها التي تحتلها القوات الروسية، وطالبت بزيادة "كبيرة" في المساعدة العسكرية الغربية لمواجهة هذا الاستفتاء.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الأربعاء، عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، بقيمة مليار و200 مليون دولار، تشمل راجمات "هيمارس" وأنظمة رادار مضادة للمسيرات ومركبات ومدرعات.

العقوبات تعطي نتائج

بالتزامن أكدت جيم أوبراين، رئيس مكتب العقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية، أن العقوبات الدولية التي فرضت على موسكو في إطار النزاع الأوكراني تدفع الاقتصاد الروسي "إلى حافة الهاوية"، رغم شكوك العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن فاعلية هذه الإجراءات.

وقال: إن روسيا لم تعد قادرة على الحصول على "العناصر الحاسمة" التي تحتاج إليها لهذه الحرب.

وأضاف خلال جلسة استماع أمام الكونجرس الأمريكي، أن العقوبات التي فرضها الغرب منذ بدء النزاع الأوكراني "تجعل من المستحيل على روسيا الاهتمام بشعبها ودفع ثمن حروبها في الوقت نفسه".

وكان الدبلوماسي يرد على المخاوف التي عبر عنها العديد من أعضاء لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشيوخ حول أثر هذه العقوبات في الحرب التي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا.

وقد نبه زعيم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في لجنة الشئون الخارجية جيم ريش من "ثغرات واضحة في نظام العقوبات" ضد موسكو.

وقال السيناتور ميت رومني "لقد بالغنا، في أذهاننا، في تقدير تأثير العقوبات".

لكن أوبراين أكد أن "سلسلة إجراءات أخرى" مرتقبة وأن الولايات المتحدة تعمل "على عقوبات أخرى".

من جهتها قالت إليزابيث روزنبرغ مسئولة القضايا المرتبطة بالعقوبات الاقتصادية في وزارة الخزانة الأمريكية: "يجب أن نركز انتباهنا على الطاقة" وتحديد سقف أسعار للنفط الروسي.

وأضافت: "لدينا كل الفرص للتقدم معًا نحو تطبيق هذه السياسة".