المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة إحداث عاهة لجاره فى عين شمس

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطل، كما قضت ببراءة آخرين من تهمة إحداث عاهة لجارهم، لخلافات بينهما بمنطقة عين شمس.

وتبين من التحقيقات أن المتهم "م.م"، وشقيقيه ضربوا المجنى عليه "س.ج" عمدًا مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلافات بينهم استوقفوه حال سيره بالطريق العام وتعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء بأن كال له المتهم الأول ثلاث ضربات باستخدام سلاح أبيض "سنجة" استقرت الأخيرة بإصبع الإبهام لليد اليسرى فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف عن جرائها عاهة مستديمة تمثلت في بتر إصبع الإبهام.